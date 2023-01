Taylor Fritz krijgt publiek op de banken met acht aces op rij

Andy Murray stunt met zege op Matteo Berrettini na zinderend gevecht met match-tie­break

Andy Murray heeft voor een verrassing gezorgd op de Australian Open, door de Italiaan Matteo Berrettini te verslaan. De vijfvoudig finalist was in de Rod Laver Arena in een zinderende vijfsetter van 4 uur en 49 minuten te sterk voor de nummer 13 van de plaatsingslijst: 6-3 6-3 4-6 6-7 (7) 7-6 (6). De 35-jarige Murray, momenteel de mondiale nummer 66, overleefde in de vijfde set een wedstrijdpunt.

