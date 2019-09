TD Bayer Leverkusen pleit voor kortere transferperiode in Bundesliga

Deventer hordeloop­ster Eefje Boons loopt WK in Qatar mis

16:00 Eefje Boons is er niet in geslaagd het wereldkampioenschap atletiek in Qatar te halen. De Deventer hordeloopster wist ook vrijdag tijdens haar laatste poging de vereiste limiet niet te halen. ,,Dit is verschrikkelijk balen”, reageert de 25-jarige Boons vanuit Minsk waar ze maandag nog met een selectie van Europa aantreedt tegen de Verenigde Staten.