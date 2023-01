Team DSM met Romain Bardet als kopman naar Tour de France: ‘Ik word nog elk jaar beter’

DSM gaat dit jaar voor de Tour de France een ploeg bouwen rond Romain Bardet. De Fransman wordt de absolute kopman van de Nederlandse wielerploeg, nadat hij vorig jaar nog had gemikt op een goed klassement in de Giro d’Italia. Bardet verliet die ronde voortijdig wegens ziekte en reed daarna alsnog de Tour in een ploeg die vooral ging voor dagsuccessen.

,,Het Franse publiek zal blij zijn dat we met hem voor het klassement gaan”, vertelde ploegleider Matthew Winston vanuit het Spaanse Calpe, waar de ploeg een online-teampresentatie hield. ,,We gaan ons best doen hem superfit aan de start te krijgen en hem zo goed mogelijk te omringen.”

Bardet werd al eens tweede (2016) en derde (2017) in de Tour. Vorig jaar was de Giro zijn hoofddoel, maar de 32-jarige Fransman moest in de dertiende etappe ziek opgeven. Hij stond op dat moment vierde in het algemeen klassement. In de Tour, die hij daarna alsnog reed, eindigde Bardet als zesde.

Romain Bardet in de bolletjestrui in 2019 en (inzet) als etappewinnaar in de Tour in 2017. © AFP, Cor Vos

Voor Bardet is de Tour komend jaar speciaal met een aankomst op de Puy-de-Dôme, de gedoofde vulkaan waar voor het laatst in 1988 een etappe eindigde. ,,We rijden enkele etappes in de streek waar ik vandaan kom met de iconische beklimming van de Puy-de-Dôme de dag voor de rustdag. Het zal een van de meest aansprekende etappes zijn”, vertelde Bardet, die de werkwijze van de ploeg roemde. ,,Ik word nog elk jaar beter.”

Giro d’Italia

Ploegleider Winston gaf aan dat DSM in de Giro d’Italia dit jaar mikt op etappezeges. “Met renners als Andreas Leknessund, Patrick Bevin en Harm Vanhoucke gaan we het van dag tot dag bekijken.” De samenstelling en doelstelling van de ploeg voor de Ronde van Spanje wordt pas in een later stadium bepaald.

Bij Team DSM rijden vier Nederlanders: Nils Eekhoff, Tim Naberman, Martijn Tusveld en Casper van Uden.