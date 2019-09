Team Europa wint ook derde editie Laver Cup

Anderlecht blijft kwakkelen: nederlaag in topper met Club Brugge

20:12 Anderlecht blijft matig presteren in de Belgische competitie. De Brusselse club ging bij Club Brugge met 2-1 onderuit. Voor de ploeg van trainer-speler Vincent Kompany, die zelf op de bank bleef, was het alweer de vijfde nederlaag in de achtste wedstrijd.