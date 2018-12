Team Jumbo heet voortaan Team Jumbo-Visma

Het Noorse softwarebedrijf Visma heeft zich voor onbepaalde tijd aan de succesvolle Nederlandse sportonderneming verbonden. De betrokken partijen zijn overeengekomen dat het contract minimaal vijf jaar zal duren.



,,Visma had al langer interesse'', liet wielerdirecteur Richard Plugge weten. ,,Wij presteren met zelf opgeleide atleten. Visma is het eerste Noorse bedrijf dat op deze schaal wielrennen ondersteunt en daar ben ik erg trots op. Bovendien leeft in Noorwegen het schaatsen, net als in Nederland.‘’



Schaatsdirecteur Jac Orie reageerde eveneens verheugd. ,,Ik vind het geweldig dat een bedrijf als Visma voor onze gecombineerde schaats- en wielerploeg heeft gekozen. Als Noors bedrijf hebben ze, net als vele Nederlandse bedrijven, bovenmatige interesse in zowel schaatsen als wielrennen. Daarom voelde dit meteen als een goede match.''