Team Max Verstappen reageert op ‘onthulling’ omtrent uitgaven: ‘Zijn ons niet bewust van overtredingen’

Marko: ‘Maken ons weinig zorgen’



Helmut Marko reageerde bij Sky Germany op de 'onthullingen’ van de Gazzetta. ,,Het is een lopend proces waar bepaalde aspecten worden opgehelderd. Op het moment maken we ons weinig zorgen, het is alleen verrassend dat dit openbaar is gemaakt", aldus de 79-jarige Oostenrijker, topadviseur bij het team van Red Bull Racing. ,,Accountants van de FIA spraken met die van ons en toen ontstond er een discussie over posities binnen het team en wie waar werkt. We hebben verschillende bedrijven: Red Bull Advanced Technologies, Red Bull Technology en Red Bull Powertrains. Die moet je allemaal heel duidelijk scheiden.”



Marko vroeg zich dus vooral af wie dit naar de Italiaanse krant heeft gelekt. ,,De FIA zegt dat zij het niet weten. Maar het is gek dat punten uit een lopend proces zo naar buiten zijn gebracht. Dat is schadelijk voor de reputatie.”