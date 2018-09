Team Sunweb haalt Robert Power als knecht voor Tom Dumoulin

Power werd dit jaar zesde in de zware koers Strade Bianche en moet Tom Dumoulin bij gaan staan in de jacht op de Tourzege.



,,Robert staat al een paar jaar op onze radar", vertelt ploegleider Marc Reef. ,,We denken dat hij de potentie heeft om goede stappen te zetten. Hij heeft de juiste eigenschappen om een grote ronde op hoge intensiteit te rijden. Hij heeft een grote motor en kan snel herstellen. Hij zal in eerste instantie als knecht komen, maar we zullen de komende jaren kijken hoe hij zich ontwikkeld."