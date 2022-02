Teambaas Max Verstappen haalt enorme stunt uit en mag Mercedes-fabriek bezoeken

Horner deed zondag een bod op het bezoek aan de Mercedes-fabriek tijdens de Sunday’s Autosport Awards Charity Auction. De teambaas van wereldkampioen Max Verstappen was bereid 4000 pond (ruim 4700 euro) te betalen en dat bleek het hoogst geboden bedrag. Opbrengsten van de veiling gaan naar Grand Prix Trust, voor de ontwikkeling van de sport.



Overigens is Horner niet van plan om in zijn eentje af te reizen naar de grote rivaal. ,,Ik neem Adrian Newey, Pierre Waché en waarschijnlijk Paul Field met me mee”, somde hij tegen RacingNews365 glimlachend enkele technische Red Bull-collega's op.



Of Horner er voor komend seizoen al iets aan gaat hebben om de ontwikkelingen van de concurrent te inspecteren, is maar de vraag. De testdagen beginnen 23 februari en 20 maart staat de eerste GP op het programma.