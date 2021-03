Teambaas over pole Verstappen: ‘Fantastisch om het seizoen zo te beginnen’

Brouwers houdt voor GA Eagles plekje vrij op schouder: ‘Eredivisie is haalbaar. Ik ben geen voetballer geworden om vijfde te worden’

13:58 Luuk Brouwers is pas 22 jaar, maar beleefde in Den Bosch en Deventer al voldoende voetbalavonturen voor meeslepende biografie. Maandagavond moet de Brabander voor het eerst plaatsnemen in de gastenkleedkamer van stadion de Vliert en staat hij met Go Ahead Eagles tegenover zijn oude club.