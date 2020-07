Teambaas Red Bull zoekt naar oorzaak problemen: ‘Wagen gedraagt zich vreemd’

,,De wagen gedraagt zich soms vreemd en we zullen snel de oorzaak hiervan moeten achterhalen”, zei Horner, die lijdzaam moest toezien hoe Verstappen 1,4 seconde langzamer was dan de beste tijd van Lewis Hamilton (Mercedes). ,,Deze kwalificatie was niet wat we ondertussen gewend zijn als team. We kwamen simpelweg snelheid te kort. We moeten nu als team hard aan het werk om morgen zo veel mogelijk uit de race te halen en om punten te scoren. Daarnaast moeten we erachter zien te komen wat er dit weekend met de wagen aan de hand is.”

Over de kwalificatie van Albon was Horner kort. De teamgenoot van Verstappen had bij zijn snelle ronde in het tweede deel van de kwalificatie last van ‘verkeer’ en kwam daardoor niet aan een snelle tijd. Dat Verstappen z’n tijd in de laatste kwalificatiesessie niet meer kon verbeteren, kwam volgens Horner omdat hij geen nieuwe banden meer had. Net als Verstappen gaf de teambaas ook aan dat de balans van de Red Bull-bolide niet goed was.

Albon was vooral gefrustreerd over zijn mislukte kwalificatie, maar klaagde ook over zijn racewagen. ,,Het is enorm frustrerend en vanzelfsprekend niet het resultaat dat we wilden. Dus we moeten bij elkaar gaan zitten en terug naar de basis”, zei Albon. ,,Ik reed geen goede ronde, maar om eerlijk te zijn gingen er meer dingen niet zoals gepland.”

