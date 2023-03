Teambaas van Nyck de Vries: AlphaTauri wordt niet verkocht door Red Bull

Voetbalpod­cast | ‘We missen in de Nederland­se competitie een Giakoumak­is’

Waar is de echte topscorer van de eredivisie? De keuzes van Ronald Koeman in zijn voorselectie. Feyenoorders belonen en welke aanvallers verdienen een plek in Oranje? De beker als noodroute voor Europees voetbal en de Ajax-lessen van Ten Hag. Etienne Verhoeff bespreekt in het in een nieuwe AD Voetbalpodcast met Maarten Wijffels.