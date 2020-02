Teambaas Wolff drukt gerucht de kop in: ‘Mercedes ook in 2021 in de Formule 1'

De Formule 1 krijgt ingrijpende wijzigingen in 2021. ,,Het is nog veel te vroeg om te zeggen dat we definitief in de Formule 1 blijven", zei Wolff in november vorig jaar. De teams onderhandelen nog daarover met F1-organisator Liberty Media.



De teambaas wil in februari gesprekken met zijn belangrijkste coureur Lewis Hamilton aangaan over een nieuw contract na 2021. ,,We hebben afgesproken elkaar in december en januari met rust te laten. Als we in februari weer beginnen, zullen we bij elkaar gaan zitten en het bespreken", zei Wolff over de relatie met de zesvoudig wereldkampioen. Het team stelt op 14 februari de nieuwe bolide voor. Vijf dagen later beginnen de eerste testsessies in Barcelona.