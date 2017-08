Teamgenoten Ocon en Perez leggen ruzie bij

,,Dit kunnen we ons niet meer veroorloven. Vanaf nu kijken we alleen nog maar vooruit. We gaan ervoor zorgen dat zo'n incident nooit meer gebeurt. We maken samen een nieuwe start.''



Tijdens de Grote Prijs van België, afgelopen zondag, ging het helemaal mis tussen de twee teamgenoten. In de openingsronde en in de dertigste omloop raakten zij met elkaar in de clinch, waardoor Perez een lekke band opliep en Ocon zijn voorvleugel beschadigde.



De Fransman Ocon beschuldigde zijn Mexicaanse teamgenoot ervan hun beider levens in gevaar te hebben gebracht door hem op volle snelheid tegen de muur te willen drukken. ,,Perez probeerde mij om het leven te brengen'', brieste de debutant in de koningsklasse. Het duo was al gewaarschuwd na een eerdere aanvaring tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. ''Ik hoop dat we vanaf nu weer als één team gezamenlijk zullen optrekken'', zei Perez in de aanloop naar de Grote Prijs van Italië.