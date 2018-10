Teamorders in Formule 1: niet leuk, wel logisch

Door Rik Spekenbrink



Het ongemak spatte er vanaf bij Mercedes, zondagmiddag in Sotsji. De winnaar was niet blij, de nummer twee was niet blij en het team vierde de o zo belangrijke ‘1-2’ met moeilijke gezichten. ,,Ik ben nog nooit zo in tweestrijd geweest”, zei Lewis Hamilton, met gevoel voor dramatiek. Hij vergrootte met zijn zege de voorsprong op Sebastian Vettel van 40 tot 50 punten, maar dat ging ten koste van zijn teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin kreeg halverwege de race het verzoek Hamilton voorbij te laten.