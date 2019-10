Teamsprinters goed begonnen aan EK baanwielrennen

Haase onderuit tegen nummer 392 van wereld

16:18 Robin Haase is al in de tweede ronde van het challengertoernooi in het Duitse Ismaning uitgeschakeld. De nummer twee van de plaatsingslijst liet zich verrassen door de Duitser Johannes Härteis, de nummer 392 van de wereldranglijst: 6-4 6-7 (6) 7-6 (2).