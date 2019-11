Teamsprinters oppermachtig in Hongkong

Het Nederlandse trio was al duidelijk de snelste in de eerste ronde tegen Team Erdgas. In de finale tegen Duitsland kwamen Van den Berg, Lavreysen en Hoogland tot een tijd van 42,271 seconden en dat was 1,165 seconde sneller dan het drietal uit Duitsland. Het brons was voor Frankrijk, dat Nieuw-Zeeland versloeg.



De teamsprintsters wisten zich niet te plaatsen in de strijd om de medailles. Kyra Lamberink en Steffie van der Peet werden in de eerste ronde uitgeschakeld door China.