Teamsprinters prolongeren overtuigend Europese titel

Net als bij de WK eerder dit jaar was Nils van ‘t Hoenderdaal slachtoffer van een bike-off waarin Van den Berg zich opnieuw de snelste starter toonde. Lavreysen, de wereldkampioen sprint, is in de wedstrijd over drie ronden de man die het na één ronde van Van den Berg overneemt. De derde man was in Apeldoorn afwisselend Hoogland of Matthijs Büchli. Zij rijden de volledige drie ronden.



Een bike-off is telkens weer een spannend moment, vertelde bondscoach Hugo Haak. ,,Maar de mannen kennen elkaar door en door van trainingen. Er is een mooie balans tussen het tegen elkaar opnemen en samenwerken. Ze hebben respect voor elkaar.”