Technisch adviseur Helmut Marko: Max verspeelde de overwinning

,,Hij overspeelde zijn hand met die poging om Vettel in te halen. Dat was een fout van hem, die hem de zege kostte. Dat kan gebeuren'', aldus de Oostenrijker op wiens voorspraak Red Bull de Limburger op zeventienjarige leeftijd liet debuteren in de Formule 1.



Verstappen wilde in een poging de derde positie te pakken binnendoor bij de Ferrari van Vettel, maar er was te weinig ruimte en hij verremde zich. De bolides kwamen met elkaar in aanraking, maar konden wel hun race vervolgen. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden en werd als vijfde geklasseerd. ,,Hij heeft zich verontschuldigd en dit kan gebeuren, maar ik heb Max wel gezegd dat hij niet moet overdrijven met zijn acties. Zijn tijd komt nog wel; hij is nog jong. Maar hij besefte ook dat de zege voor het grijpen lag", aldus Marko tegen Movistar.