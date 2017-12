Ted-Jan Bloemen pakt ook wereldrecord op 5000 meter

Kramer en zijn ploeg LottoNL-Jumbo kozen ervoor om de wedstrijd in Amerika over te slaan en op trainingskamp te gaan naar Collalbo, met het oog op het Olympisch Kwalificatietoernooi eind december. Vorige week in Calgary waren de omstandigheden er voor zowel Kramer als Bloemen niet naar om het wereldrecord aan te vallen. In de Utah Olympic Oval wel. Bloemens record was al het vierde wereldrecord van het weekeinde.

De ‘schaats-Canadees’ kwam met zijn handen in de lucht over de streep. Omdat Bloemen jarenlang in geen van zijn Nederlandse ploegen echt kon aarden, koos hij er in 2014 voor over te stappen naar het land waar zijn vader is geboren, Canada. Onder de Nederlandse coach Bart Schouten ging hij steeds beter schaatsen. Zijn 5 kilometer van gisteravond was zijn beste race ooit. Op zijn opening van 18,47 volgden 12 vlakke rondjes tussen de 28,49 en 28,88. Kramer sloot zijn rit destijds af met vier rondjes 29 en wist dat daar de zwakke plek van zijn tijd lag. ,,Sven beseft dat er hier gewoon afgereden was, als hij er wel was geweest”, zei Bloemen bij de NOS.