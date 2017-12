Tegenstander Van Gerwen naakt in Britse krant

Van der Poel weer baas in de modder

16:57 Mathieu van der Poel heeft op tweede kerstdag zijn heerschappij in het veldrijden hersteld. De Nederlander was in de wereldbekercross van Heusden-Zolder oppermachtig en nam daarmee revanche op Wout van Aert, die anderhalve week geleden Van der Poel klopte in de wereldbekercross van Namen.