Tegenstanders Liverpool, Napoli en Rangers uitgelicht: loting Ajax even fraai als zwaar

Met Liverpool, Napoli en Rangers treft Ajax even fraaie als loodzware tegenstanders in poule A van de Champions League.

Liverpool: Champions League-finalist met Ajax-kwelgeest in de spits

Met Liverpool treft Ajax zo’n beetje de beste tegenstander uit pot 2. De finalist van het afgelopen Champions League-seizoen mag dan vrij matig aan het seizoen zijn begonnen, er bestaat geen twijfel over de kracht van het team van trainer Jürgen Klopp. De Duitse trainer moest echter wel reparatiewerkzaamheden in zijn aanvalslinie waar sterspeler Sadio Mané is vertrokken. De Senegalees is vervangen door Darwin Nuñez, een Ajax-kwelgeest uit een wel heel recent verleden. De spits was vorig seizoen nog verantwoordelijk voor de eliminatie van Ajax in de Champions League namens Benfica door enige goal te scoren in Amsterdam tijdens de return van de achtste finales.

Volledig scherm Jürgen Klopp en Fabio Carvalho. © REUTERS

Blessures en schorsingen zorgen vooralsnog voor een valse start voor de nummer twee uit de Premier League van vorig seizoen. De blessures van Joel Matip, Ibrahima Konaté, Thiago Alcântara zijn daar debet aan maar als Ajax Liverpool straks treft, zijn die basisspelers er vast weer gewoon bij en zal Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk zijn normale vorm ook wel weer hebben gevonden. Ajax trof Liverpool twee jaar geleden ook al in het kader van de Champions League. Twee keer verloren de Amsterdammers toen nog van de Engelsen, beide keren in een sinister decor zonder toeschouwers vanwege corona. Legendarisch als in 1966, toen Ajax met 5-1 won in de mist werd het nooit.

Napoli: Dries Mertens-loos Napoli weer terug op hoogste Europese niveau

Met twee overwinningen in evenzoveel duels en negen goals in totaal schoot Napoli dit seizoen uit de startblokken in de Serie A. En dat terwijl de Zuid-Italianen zijn begonnen aan hun Dries Mertens-loze tijdperk. De Belg die in Napoli zelfs Diego Maradona overtrof wat betreft het aantal doelpunten voor de club vertrok naar Galatasaray. Maar in het Diego Maradonastadion blijft genoeg te genieten. De voorhoede is met Victor Osimhen, voormalig PSV’er Hirving Lozano en het Georgische talent Kvicha Kvaratskhella bijvoorbeeld bijzonder explosief te noemen.

Volledig scherm Hirving Lozano. © DeFodi Images via Getty Images

Achterin doet het vertrek van Kalidou Koulibaly pijn maar de stevige Zuid-Koreaan Kim Min-Jae lijkt nu al een goede vervanger. Trainer Luciano Spalletti leidde Napoli vorig seizoen voor het eerst sinds het seizoen 2019/2020 weer naar Champions League-voetbal door de derde te worden in de Serie A. Achter Milan en Internazionale maar vóór het gehate Juventus. Negen punten maar liefst. In het recente verleden wist Napoli de groepsfase van het toernooi even vaak te overleven als dat het werd uitgeschakeld. Slechts een keer eerder vond er een confrontatie plaats tussen Ajax en Napoli. Dat was in het seizoen 1969/1970 voor de Jaarbeursstedenbeker, de voorloper van de UEFA Cup. Napoli won toen.

Rangers: Europa League-finalist die Champions League-hymne alleen van heel vroeger kent

Het filmpje van feestende Rangers-spelers met Giovanni van Bronckhorst als stralend middelpunt in de gastenkleedkamer van het PSV-stadion gingen nog maar net de wereld over of de Schotse club weet dat het snel nog een keer naar Nederland moet. De Europa League-finalist zal door de recente wedstrijd tegen PSV voor een plekje in de Champions League weinig geheimen kennen voor Ajax dat vorig seizoen met Dave Vos een getalenteerde jeugdtrainer zag vertrekken naar Rangers. Hij is nu assistent van Van Bronckhorst. En Ajax hengelde deze zomer dan weer een Rangers-verdediger binnen.

Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst. © ANP

Calvin Bassey maakte nu al indruk tijdens zijn eerste wedstrijden voor Ajax. Spelen in de Champions League is voor Rangers FC een zoete herinnering van wel heel lang geleden. De club zakte de afgelopen jaren ver weg en speelde in 2010 voor het laatst op het hoogste Europese podium. Een keer troffen Rangers en Ajax elkaar in officieel Europees verband. De wedstrijd in oktober 1996 ging de boeken in als de wedstrijd waarin Dani zich toonde aan de voetbalwereld. De Portugese middenvelder (per abuis met Carvalho op de rug) maakte er twee tijdens 4-1 overwinning waarin Paul Gascoigne met rood van het veld moest. Zo goed als die avond was Dani daarna nog zelden.