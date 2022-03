Tegenvaller voor Tom Dumoulin in Catalonië: ‘Misschien zijn het toch nog de naweeën van corona’

Door Edwin Winkels



Zijn rug, die hem in februari nog dwarszat, was honderd procent hersteld en zijn coronabesmetting had hij ook achter zich gelaten. Maar in de Volta dook de eerste serieuze maar niet loodzware klim van de Catalaanse ronde op en Tom Dumoulin kwam al in de moeilijkheden. Op de Mont St. Louis, in het zuiden van Frankrijk, 9 kilometer klimmen met een gemiddeld percentage van 5,6%, moest hij uit de grote groep lossen. In de afdaling kwam hij terug, maar toen de weg daarna weer even een beetje omhoogliep, was het op, leeg. Hij hield de benen stil en stapte in de auto van Marc Reef, sinds dit jaar ploegleider bij Jumbo-Visma. Er waren nog 64 kilometer en twee cols te gaan in de etappe die door de Australiër O’Connor werd gewonnen.

,,Hij voelde zich niet goed,” zei Reef bij de aankomst in La Molina, waar hij Dumoulin bij de teambus afzette. ,,Dinsdag na de aankomst was hij al niet super, zei hij. ,,Maar wat het probleem is, daar hebben we nog geen idee van. Dat zal de komende dagen moeten worden uitgezocht.”

Quote Misschien is het een voordeel dat hij al in maart corona heeft gekregen, dan is de kans op een nieuwe besmetting de komende maanden toch een stuk minder Marc Reef

De coureur zal vandaag via Barcelona terugreizen naar Nederland. ,,Misschien zijn het toch nog de naweeën van corona. Maar wat het ook is, het is natuurlijk enorm jammer voor hem,” stelde teammanager Merijn Zeeman. Dumoulin testte begin deze maand positief en zei voor de start van de Volta dat de periode van herstel hem was tegengevallen, en dat hij in Catalonië moest uitvinden hoe zijn conditie zou zijn.

,,Hij is niet de enige, er zijn opvallend veel renners die dit seizoen ziek afstappen,” probeerde Reef naar een verklaring te zoeken. ,,Maar laten we positief naar de toekomst kijken. Misschien is het een voordeel dat hij al in maart corona heeft gekregen, dan is de kans op een nieuwe besmetting de komende maanden toch een stuk minder.”

Afhankelijk van de resultaten van de onderzoeken zal een mogelijk nieuwe planning voor Dumoulin met het oog op de Giro worden gemaakt, zijn grote doel dit seizoen. De Volta was wat dat betreft zijn enige rittenkoers na die van de Emiraten, waar hij last van zijn rug kreeg. In april staan in principe alleen nog de Volta Limburg Classic en de Amstel Gold Race op zijn programma. Maar de vraag is niet alleen hoe goed de Maastrichtenaar herstelt, maar hoe hij een nieuwe tegenslag incasseert op zijn lange weg terug naar de top, sinds zijn ‘sabattical’ van zes maanden, vorig jaar. Zijn ploeggenoten Kruiswijk en Oomen kwamen gisteren aan in de eerste groep en houden kans op een goede eindklassering in Catalonië.