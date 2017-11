Teleurstellende kwalificatie Verstappen voor afsluitende Grand Prix

Max Verstappen kon in de kwalificatie voor de afsluitende Formule 1-race van het seizoen geen potten breken. De Nederlander bleef op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi steken op de zesde plaats. Pole was voor Valtteri Bottas. Bekijk hier de beelden.