Teleurstellende tijdrit voor Demi Vollering en Riejanne Markus, wereldtitel voor Chloe Dygert na toptijd

Schotse hooglander hindert Van Vleuten bij training

Annemiek van Vleuten heeft in de aanloop naar de wegwedstrijd van zondag te maken gekregen met opvallend oponthoud. Tijdens een trainingsrondje over de Posbank, een deel van de Veluwe, moest de regerend wereldkampioene gisteren stoppen omdat er een Schotse hooglander voor haar over het smalle asfaltpad liep. Het dier stopte even vlak voor Van Vleuten en liep daarna het pad af. De 40-jarige Wageningse plaatste een filmpje daarvan op Instagram.



,,File op de Posbank", schreef Van Vleuten erbij met een knipoog. De wielrenster reed over de Veluwe in de regenboogtrui die ze vorig jaar bij de WK in Australië veroverde. ,,Het was een eer om de regenboogtrui in mijn laatste seizoen te dragen", aldus Van Vleuten, die binnenkort stopt. Ze rijdt zondag in Glasgow haar laatste WK. ,,Het wordt niet gelijk mijn laatste wedstrijd, in september beëindig ik mijn carrière met mijn Movistar-team. Een update hierover verschijnt later op mijn persoonlijke website. Ik ga genieten van mijn laatste WK. Geelong 2010 was mijn eerste en ik heb sindsdien slechts één editie gemist." Van Vleuten veroverde al vier wereldtitels: twee in de wegwedstrijd en twee op de tijdrit.