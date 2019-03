Teleurstelling en trots vechten om voorrang bij Deventenaar Thomas Krol na magistrale tijden

Een uur nadat de twee snelste mannen op de 1500 meter schaatsen ooit hun race achter de rug hebben, moet Thomas Krol nog naar de dopingcontrole. De 26-jarige Deventenaar heeft op het ijs van Salt Lake City een magistrale tijd neergezet van 1.40,54 minuten. Alleen was in dezelfde wedstrijd ploeggenoot Kjeld Nuis nog sneller: 1.40,17.

Dus weet Krol niet goed hoe hij zich moet voelen. De man die een maand geleden wereldkampioen op deze afstand werd in Inzell tijdens het WK afstanden kan al terugkijken op een geweldig seizoen, maar had graag afgesloten met een wereldrecord. En eigenlijk is ook dat gelukt, al was er voor hem één probleem: Kjeld Nuis was zowel op de 1000 meter zaterdag als op de 1500 meter een dag later nóg sneller.

Teleurstelling

,,Tja, het is nu wel even de teleurstelling die overheerst”, probeert Krol zijn stemming onder woorden te brengen. ,,Al kan ik over de tijden niet ontevreden zijn, want die waren heel goed. Maar als ik terugdenk aan de 1500 meter dan heb ik het toch laten liggen in die laatste bocht. Ik kon maar net blijven staan en dat kostte toch echt veel tijd. Het kan dus nog sneller, want die bocht was waardeloos. Natuurlijk is dat vermoeidheid en verzuring, maar toch.”

Desondanks valt het woord ‘supertrots’ meerdere keren. ,,Vooraf durf je niet te denken aan deze tijden, zo eerlijk moet je ook zijn. Natuurlijk, mijn persoonlijke record op de 1500 meter reed ik in Inzell en de baan hier in Salt Lake is sneller. Maar dat het zo snel kon, daar durfde ik alleen maar van te dromen.”

Krol reed de 1500 meter tegen Nuis. ,,We stuwen elkaar op naar grote hoogten en ook nu deden we het supergoed. Of het een voordeel is om tegen hem te rijden? Aan de ene kant wel omdat je elkaar helpt, maar aan de andere kant rijd ik liever alleen. Kjeld kon nu heel goed op mij jagen. En dat deed hij heel goed. En die tijden waren niet mis natuurlijk. Ik rijd gewoon twee seconden van mijn pr af, dat is niet normaal. Daar droom je alleen van. Maar aan de andere kant koop ik er helemaal niets voor. Ik word dit weekend twee keer tweede en daar baal ik enorm van.”

Volledig scherm Thomas Krol. © EPA

Het seizoen zit er nu op voor Krol, die uitkijkt naar zijn vakantie. En dan volgend seizoen de jacht openen op een wereldrecord? Lachend: ,,Ja, dat is wel de bedoeling, net als het verdedigen van mijn wereldtitel. Het WK afstanden wordt volgend seizoen hier gereden, de op de baan in Salt Lake City. Dan kan ik twee vliegen in één klap slaan.”

Toekomst

Krol gaat zich nu beraden over zijn toekomst. De wereldkampioen op de 1500 meter heeft nog een contract bij Jumbo-Visma tot 2020, maar is inmiddels ook weer benaderd door Team Reggeborgh, de ploeg van coach Gerard van Velde waar Krol mee samenwerkte toen de ploeg nog Plantina heette. Krol realiseert zich dat hij heel erg gegroeid is als schaatser in zijn eerste jaar onder leiding van Jac Orie bij Jumbo-Visma. ,,Sportief gezien kan ik niet beter zitten, dat weet ik”, zegt Krol. ,,Ik heb heel veel te danken aan deze ploeg en aan Jac. Maar er zijn ook andere zaken die meetellen.”