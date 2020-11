Teleurstelling groot, maar Ronald Mulder is na verpesten NK niet boos op Kjeld Nuis....

VIDEO Topschaat­sers Ronald, Femke en Wesly tien dagen opgesloten: hilarische video's

16 oktober Tien dagen in quarantaine, tien dagen opgesloten zitten met twee teamgenoten. Schaatser Ronald Mulder van Team Reggeborgh was als een kind zo blij dat ze vanmiddag weer het ijs op mochten. Al was tien dagen geïsoleerd zitten met Wesly Dijs en Femke Kok zo gek nog niet.