Ten Hag baalt van coronaregels in Denemarken: ‘In Nederland mogen ze wel spelen’

,,Midtjylland speelde vorige week erg goed in Liverpool. Ik verwacht nog steeds een hoog niveau van mijn spelers. Er zijn maar zes groepsduels, dus we weten wat ons te doen staat morgenavond. We zijn hier nog steeds met veel goede spelers. Misschien moeten sommige jongens op een andere positie spelen dan ze gewend zijn, maar dat rouleren doen we wel vaker. Iedereen weet wat er wordt gevraagd in ons spel.” Op dat moment liet ook verdediger Perr Schuurs zich even horen. ,,Als ik op doel moet morgenavond, dan is dat geen probleem", zei hij met een knipoog, aangezien Kjell Scherpen de enige doelman is die mee is naar Denemarken. André Onana, Maarten Stekelenburg en Dominik Kotarski zijn allemaal positief getest, volgens de Deense regels dan.



Ten Hag was duidelijk niet blij met de andere regelgeving in Denemarken ten opzichte van Nederland. ,,Het klopt niet helemaal, volgens mij is dit niet helemaal fair play. Je zou verwachten dat in de hele EU de regels hetzelfde zijn, maar dat is dus niet het geval. Deze spelers mogen wel in Nederland spelen, maar niet in Denemarken. Ik ken de regelgeving ook niet exact, maar dat is natuurlijk wel een beetje vreemd. Het is raar, maar we leven ook in een hele rare tijd. Ik ga niet in op individuele gevallen vanwege privacyredenen. Ik ga me hier ook niet aan een ingewikkelde politieke discussie wagen, ik ben een voetbaltrainer.”