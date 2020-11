Ten Hag baalt van strengere corona-regels in Denemarken: ‘In Nederland mogen deze jongens wel spelen’

Ten Hag ging eerst in op de tegenstander van morgenavond, maar verder ging het op de persconferentie vooral over het coronavirus. ,,Midtjylland speelde vorige week erg goed in Liverpool. Ik verwacht nog steeds een hoog niveau van mijn spelers. Er zijn maar zes groepsduels, dus we weten wat ons te doen staat morgenavond. We zijn hier nog steeds met veel goede spelers. Misschien moeten een aantal jongens op een andere positie spelen, maar dat doen we wel vaker.” Op dat moment liet ook verdediger Perr Schuurs zich horen. ,,Als ik op doel moet, dan is dat geen probleem", zei hij met een knipoog, aangezien Kjell Scherpen de enige doelman is die mee is naar Denemarken.



Ten Hag was duidelijk niet blij met de andere regelgeving in Denemarken ten opzichte van Nederland. ,,Het klopt niet helemaal, volgens mij is dit niet helemaal fair-play. Je zou verwachten dat in de hele EU de regels hetzelfde zijn, maar dat is dus niet het geval. Een aantal spelers mogen wel in Nederland spelen, maar niet in Denemarken. Ik ken de regelgeving ook niet exact, maar het was zo dat ze niet Denemarken binnen mochten komen. Dat is natuurlijk wel een beetje vreemd.. Het is raar, maar we leven ook in een hele rare tijd. Ik ga niet in op individuele gevallen vanwege privacy-redenen. Ik ga me niet aan een politieke discussie wagen, ik ben een voetbaltrainer. Ook binnen de EU zijn er weer verschillende manieren om met dit virus om te gaan. De elf spelers waar het om gaat zijn gezond, in zoverre dat ze geen klachten of symptomen hebben. We zullen morgen nog wel proberen om een aantal spelers toch nog naar Denemarken te halen, maar daar kan ik nu nog geen duidelijkheid over geven. Dat heeft te maken met de Deense regelgeving. De UEFA is daar ook bij betrokken.”



Ajax heeft op dit moment te maken met elf besmette spelers. Keepers André Onana en Maarten Stekelenburg, middenvelders Davy Klaassen en Ryan Gravenberch, aanvaller Zakaria Labyad en aanvoerder Dusan Tadic ontbreken in de selectie van coach Erik ten Hag. Met uitzondering van tweede doelman Stekelenburg kwamen zij zaterdagavond allemaal in actie in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (5-2) in de eredivisie en vorige week in de uitwedstrijd bij Atalanta (2-2) in de Champions League.