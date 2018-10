Ten Hag: Bayern zal nóg gemotiveerder zijn

Door Daniël Dwarswaard



Bayern München verloor afgelopen vrijdag van Hertha BSC (2-0) en verspeelde vorige week punten tegen Augsburg (1-1). Ten Hag, die zelf als trainer van het tweede van Bayern werkte, weet welke krachten er dan vrijkomen bij de club. ,,Als de druk wordt opgevoerd, kan er veel hier. Dan staat alles op scherp en is iedereen nóg gemotiveerder dan ze normaal al zijn.’’



Het is tegelijkertijd óók een kans, vindt Ten Hag. ,,Want die druk kan ook de andere kant op werken. Daar moeten wij van proberen te profiteren. Of ik met een puntje tevreden ben? Dat zou een resultaat zijn. Het is duidelijk dat Bayern de favoriet is.’’



Het vliegtuig met de spelers van Ajax aan boord landde ruim twee uur later dan gepland vanwege een stroomstoring op Schiphol. ,,Ergerlijk, maar het was pure overmacht. Je hebt het liever niet, maar sommige zaken heb je nu eenmaal niet in de hand.’’