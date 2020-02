Ten Hag: Blind en Ziyech maken grote stappen

Zijn vervanger Bruno Varela ging tijdens een wedstrijd van Jong Ajax tegen Jong FC Utrecht een paar keer opzichtig in de fout. ,,Ik heb wel even met Bruno gesproken’', zegt Ten Hag. ,,Hij weet ook dat het beter moet. Maar hij kan ook veel beter. Bruno is gewoon een goede keeper. Dat heeft hij in het verleden bij Benfica al laten zien.’’



Ten Hag vindt dat de vorm van zijn ploeg groeiende is. ,,We doen er alles aan om die topvorm in het voorjaar te behalen. Nu moeten we onszelf in positie brengen om voor de prijzen te spelen. Het zal een zware wedstrijd worden, maar ik heb vertrouwen in een goede afloop. We zijn ervaren genoeg om hier te spelen. We zullen slim moeten zijn. Ons eigen spel spelen, maar ook aanpassen als dat nodig is. Niet schromen om af en toe de lange bal te spelen als de situatie daar om vraagt.’’