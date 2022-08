Ten Hag boekt zege met matig United op bezoek bij Southampton

Liveblog LIVE | DHSC deelt d’Olde Veste’54 nieuwe tik uit, Sparta Nijkerk leidt tegen DVS’33 en SC Genemuiden laat CSV Apeldoorn kansloos

Een 5-1 overwinning op Sparta Nijkerk in de eerste speelronde van de Derde Divisie: promovendus SV Urk had zich geen betere start kunnen wensen. De ploeg van Gert-Jan Karsten hoopt die vanmiddag een passend vervolg te geven bij Sportlust’46, terwijl Sparta Nijkerk herstel moet tonen tegen DVS’33. Ook VVOG en Staphorst komen in actie in de Derde Divisie, terwijl vierdedivisionisten SC Genemuiden, d’Olde Veste’54 en Rohda Raalte eindelijk aan het seizoen beginnen.

16:46