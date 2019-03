Ten Hag: Groot fan van Modric

De Kroaat is er morgenavond weer bij. Dat geldt niet voor Sergio Ramos. De aanvoerder van Real is geschorst nadat hij in Amsterdam bewust een gele kaart pakte om straks in de kwartfinale met een schone lei te beginnen. ,,Natuurlijk is dat een aderlating. Hij is de leider van de verdediging, maar ook de leider van de gehele ploeg. Samen met Modric en Toni Kroos. Madrid zal zwakker zijn dan met hem.’’