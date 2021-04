Ten Hag maakt geen verwijten: ‘Hebben laten zien dat we met dit niveau mee kunnen’

Erik ten Hag hield na de thuisnederlaag van Ajax tegen AS Roma in de Europa League (1-2) de moed erin. ,,Dit doet pijn, maar we zijn pas op de helft. We hebben gezien dat we met hun niveau mee kunnen. En dat wij Roma ook onze wil kunnen opleggen en dat wij op voorsprong kunnen komen, die we zelfs hadden kunnen vergroten. Dat biedt perspectief voor de return volgende week in Rome. Maar het zal daar zwaar worden, dat is ook duidelijk.”