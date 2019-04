Ten Hag moet voor het eerst écht kiezen tussen Veltman en Mazraoui

Ajax staat voor de grootste wedstrijd in de recente geschiedenis. In de halve finale morgen tegen Tottenham Hotspur ligt de opstelling vooraf redelijk voor de hand. Alleen moet trainer Erik ten Hag een knoop doorhakken over de rechtsback: ‘gewoon’ Noussair Mazraoui of opnieuw Joël Veltman.

Door Daniël Dwarswaard

Noussair Mazraoui stapte vanochtend met zijn ploeggenoten in het vliegtuig naar Londen. Op weg naar weer een nieuwe mijlpaal in zijn opmerkelijke prille loopbaan. Hij moest in de jeugdopleiding van Ajax elk jaar knokken voor zijn plekje. In zijn eerste jaar als vast lid van de selectie maakt hij indruk in de Champions League.

De Marokkaanse rechtsback werd de laatste weken vervangen door Joël Veltman, omdat Mazraoui geschorst én geblesseerd was. In de kwartfinale tegen Juventus viel hij, toen als linksback, al na een paar minuten uit. Nu is Mazraoui, die scoorde in de Champions League tegen Bayern München en Benfica, weer fit om te spelen.

Maar Veltman, net hersteld van een zware knieblessure, deed het de laatste wedstrijden prima. Een bewonderenswaardige prestatie na zoveel tegenslag. Ook omdat het niveau van Ajax enorm omhoog is gegaan in vergelijking met een jaar geleden. ,,Dat merk je op de trainingen ook direct’’, zei Veltman daar eerder over. ,,Voor mij de uitdaging om daar bij aan te haken.’’