Ten Hag na late nederlaag: Teleurstelling groot, waren gelijkwaardig

Trainer Erik ten Hag vond dat Ajax minimaal een gelijkspel had verdiend tegen Chelsea. ,,Het was een gelijkwaardige wedstrijd waarin wij het lang het dichtst bij een doelpunt waren”, zei hij na de nederlaag van zijn ploeg (0-1) in de Champions League.

Quincy Promes zag zijn treffer in de 36ste minuut worden afgekeurd. Volgens de videoscheidsrechter stond de aanvaller een paar centimeters buitenspel. Na afloop was daar niet iedereen het mee eens. ,,Maar het is uiteindelijk aan de videoscheidsrechter”, wilde Ten Hag zich niet in de discussie mengen over welk beeld de videoman had stilgezet. “Ik dacht dat Promes achter die verdediger stond. Maar wie ben ik? Ik ga er maar vanuit dat zoiets goed wordt gecheckt.”

In de tweede helft kopte Edson Álvarez nog op de paal, voordat Michy Batshuayi in de 86ste minuut de winnende treffer maakte. ,,Topwedstrijden worden op details beslist”, zei Ten Hag. ,,En bij die tegentreffer zagen we er niet goed uit. Ik vond ons ook soms slordig spelen. De teleurstelling is groot. We waren gelijkwaardig. Dan is het zuur als je in de slotfase alsnog een nederlaag moet slikken.”

,,Over twee weken kunnen we alweer revanche nemen”, zei Ten Hag. ,,Dan gaan we bij hen op bezoek op Stamford Bridge. We zijn redelijk gelijkwaardig aan elkaar. Natuurlijk hebben we daar kansen.”