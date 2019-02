Ten Hag snapt VAR-beslissing niet: ‘Buitenspel, hinderen, ik heb het niet gezien’

,,Het was”, zo vervolgde Ten Hag bij Veronica, ,,een geweldige wedstrijd. Alleen hebben we onszelf niet beloond. Dat is heel jammer. We domineerden, dwongen veel kansen af, maar scoorden te weinig. Dat is het enige verwijt dat we onszelf kunnen maken.''



Ajax leek op 1-0 te komen via Nicolás Tagliafico, maar op aanraden van de VAR werd het doelpunt afgekeurd, omdat Dusan Tadic hinderlijk buitenspel zou staan. Ten Hag: ,,Waarom die werd afgekeurd? Ik hoorde meerdere redenen, buitenspel, hinderen doelman. Maar ik heb niet gezien dat de keeper onreglementair wordt aangevallen.”