Ten Hag spreekt van zware loting: ‘Uitdagend, maar zeker iets om naar uit te kijken’

Met Liverpool, Atalanta en FC Midtjylland is Ajax in een zware, Nederlands getinte voetbalgroep ingedeeld voor de poulefase van de Champions League. ,,Het wordt een clash van voetbalstijlen’', reageerde coach Erik ten Hag gisteren.

,,Ik vind het wel een mooie en uitdagende loting, waar we niet voor weglopen’', zei Erik ten Hag over de ploegen waarmee Ajax dit seizoen in de groepsfase van de Champions League dient af te rekenen om een nieuwe voetbalsprookje te schrijven. Dat Didier Drogba in Nyon bij het trekken van de balletjes wat aardiger had kunnen zijn voor Ajax, ontkende de coach niet. ,,Het had wat makkelijker gekund.’’



Zo zag Ten Hag uit pot 1 en 3 zo’n beetje de zwaarste tegenstanders gekoppeld worden. Liverpool was Ten Hag liever anderhalf jaar geleden tegengekomen, toen Ajax in de slotfase van de halve finale sneuvelde tegen Tottenham Hotspur en Liverpool in de finale met de cup met de grote oren aan de haal zag gaan. ,,Dat spookte wel heel even door mijn hoofd.’'

Nu het treffen met de schier ongenaakbare Engelse kampioen er alsnog komt, spreek Ten Hag van een ‘affiche dat je altijd wilt spelen’. ,,In de poulefase tref je sowieso altijd één fantastische tegenstander. Dan is het prachtig als je tegen Liverpool mag spelen. Een wedstrijd die schitterend is om te beleven, al had ik het voor onze fans mooi gevonden als zij het ‘You’ll Never Walk Alone’ daar hadden kunnen horen.’'

Ook uit pot 3 lootte Ajax vrij ongunstig. Atalanta Bergamo was de stuntploeg van vorig seizoen, op het Europese podium en in Italië, waar het liefst 95 keer doel trof. ,,Kwartfinalist en revelatie van de vorige editie’', wist ook Ten Hag. ,,Het is een pressingmachine die woensdag Lazio nog versloeg. Mijn ervaring is dat Nederlandse ploegen daar vaak moeite mee hebben. Wij hebben met Eintracht Frankfurt en Vitesse al tegen zulke ploegen gespeeld, maar Atalanta zet nog iets beter druk.’'

Wetenschappelijk

Midtjylland geeft groep D een wetenschappelijk tintje, omdat die club garen spint bij de invoering van Moneyball, een methode waarbij statistieken leidend zijn. ,,Een opportunistische ploeg waar ik verder het minst over weet’', zo beschrijft Ten Hag het Deense team. Assistent Christian Poulsen en keeperstrainer Anton Scheutjens, die vijf jaar werkzaam was voor Kopenhagen, kunnen hem bijspijkeren over de Deense kampioen.

Wat verder opvalt na de loting en waarschijnlijk zal blijken vanaf 20 of 21 oktober, als de eerste speelronde gepland staat, is dat de groep met divers aanvallend spelende clubs voetbal ademt. ,,Een clash van voetbalstijlen, omdat alle teams een specifieke stijl hebben. Daar kijk ik naar uit’', blikt Ten Hag vast vooruit.

Naast de nostalgie die de clubs uitstralen en het spektakel dat zij waarschijnlijk bieden, is groep D ook behoorlijk Nederlands getint. Zowel Liverpool (Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum) als Atalanta (Marten de Roon en Hans Hateboer) heeft Nederlandse internationals in de gelederen. ,,Het kan een voordeel zijn dat je ze goed kent. Andersom geldt dat ook, omdat zij weten hoe wij spelen’', aldus Ten Hag, die Europees overwinteren het doel noemt en het bereiken van de knock-outfase van de Champions League de ambitie.

De coach van Ajax stelde later subtiel dat Andre Onana, en ook Nicolás Tagliafico in de laatste week van de transferperiode aan hun contract gehouden zullen worden. ,,Ik ga ervan uit dat we met deze selectie het seizoen ingaan.’' Daar hoort de al speelgerechtigde Sean Klaiber (‘na Dumfries en Mazraoui de beste rechtsback van Nederland’) als vervanger van de naar Barcelona vertrokken Sergiño Dest bij. Ten Hag hoopt bovendien nog op versterking voor zijn middenveld. Davy Klaassen? ,,We hebben meerdere ijzers in het vuur en we zullen zien wat eruit komt.’'

Doelman Onana beantwoordde vragen over zijn toekomst gisteren overigens standaard met: ‘Ik heb hier een contract’. De steunpilaar van Ajax schrok op zijn beurt ook niet van de Champions League-loting. ,,We trainen elke dag om tegen grote tegenstanders te spelen.’’

