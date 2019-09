Ten Hag verliest níet in 89,7 procent van Europese wedstrijden

In de tijd van Ten Hag bij FC Utrecht coachte hij zes kwalificatiewedstrijden voor de Europa League in het seizoen 2017/2018, waarin uiteindelijk alleen het beslissende play-offsduel uit bij Zenit Sint-Petersburg met 2-0 verloren ging. In het afgelopen successeizoen van Ajax in de Champions League legde Ten Hag het fundament voor zijn cijfers. Liefst achttien wedstrijden, slechts twee nederlagen tegen Real Madrid (1-2) en uiteraard in de halve finale tegen Tottenham Hotspur (2-3). Alle andere wedstrijden werden gewonnen (tienmaal) of eindigden in een gelijkspel (zes keer).