Ten Hag wil hereniging met Labyad

Door Daniël Dwarswaard



Onder Ten Hag leefde Labyad helemaal op een groeide de aanvaller uit tot één van de smaakmakers van de eredivisie. Tijdens de eerste seizoenshelft deden Ten Hag en Labyad Ajax nog pijn door in de Amsterdam Arena te winnen.



Labyad staat in Utrecht nog tot 2020 onder contract. Hij speelde eerder voor PSV, Sporting Lissabon, Vitesse en Fulham. Labyad heeft er de laatste weken geen geheim van gemaakt dat hij dolgraag naar een topclub vertrekt. Ten Hag wilde tijdens het trainingskamp in Lagos niet concreet ingaan op de interesse voor Labyad, maar zei wel: ,,Zakaria is een speler die minimaal in de top-3 van Nederland hoort te spelen.’’



Eerder zei Ten Hag al dat Ajax deze transferperiode de oren en ogen open houdt. ,,We zullen alert zijn op de mogelijkheden. Concurrentie hoort bij een grote club als Ajax.’’ Directeur spelerszaken Marc Overmars probeerde eerder al om aanwinst Hassane Bandé vervroegd over te nemen van KV Mechelen. De buitenspeler uit Burkina Faso komt in de zomer naar Ajax.