Ten Hag ziet verbeterd Lille: ‘Maar onze speelstijl ligt hen niet’

Botman

Eén van de absolute uitblinkers bij Lille dit seizoen is Sven Botman. Hij verkoos een overstap naar de Noord-Franse club boven een langer verblijf bij Ajax, waar hij links in het hart van de defensie Daley Blind en Lisandro Martinez voor zich moest dulden. ,,Ik ben niet verbaasd over zijn ontwikkeling. Hij past daar ook. Wij zagen de potentie, maar hadden al twee heel goede verdedigers op zijn plek. Het is mooi om de stijgende lijn bij hem nu te zien.”

Wat Botman nog verbeteren moet? ,,Hij past heel goed in een ploeg die compact staat. Worden de ruimtes groter, dan zie je zijn kwetsbaarheden. Hij heeft het wel in zich om dat op te pakken en ik verwacht ook dat hij dat gaat doen”, aldus Ten Hag, die naast Andre Onana en Ryan Gravenberch (geschorst) ook geen beroep kan doen op de geblesseerde Noussair Mazraoui. Sébastien Haller is door een administratieve fout niet speelgerechtigd. Ten Hag: ,,Natuurlijk voegt hij iets toe, maar we hebben kort en langer geleden laten zien dat we ook een voorhoede kunnen opstellen waarmee we resultaat kunnen halen.”