Ten Hag zingt met Ajax-fans, maar geniet daarna in stilte

Kluivert en Karsdorp kunnen Real Madrid niet van groeps­winst houden

23:09 Real Madrid heeft bij AS Roma de groepswinst veiliggesteld in de Champions League. De 'Koninklijke' won met 2-0 in Rome, in het duel dat louter ging om de koppositie van poule G. Na het verlies van CSKA Moskou tegen Viktoria Pilsen (1-2) eerder op de avond waren Real Madrid en AS Roma al zeker van een plek in de achtste finales.