'Tennis is geen sport voor watjes, je moet altijd scherp zijn'

Dat doet Eltingh als technisch directeur van de tennisbond KNLTB. De Epenaar is nu ruim een jaar bezig. En zijn ambities liegen er niet om. Nederland moet weer een voorname rol spelen in het internationale tennis. Door samen te werken en een topsportmentaliteit te creëren. Hij hamert op het wij-gevoel, kennisdeling en saamhorigheid. ,,Dat zijn de kernwoorden in deze tijd. Niet meer je eigen plan trekken, maar samen optrekken. En beslissingen nemen en dan uitvoeren. Dat is de sleutel tot succes’’, zegt Eltingh terwijl hij plaatsneemt aan de tafel in de keuken van de imposante villa in het bos.

Groepen

Samenwerken, het woord komt vaak voor als je met Eltingh spreekt. Als voorbeelden geeft hij de opkomst van talentvolle tennissers uit de hele wereld in de tennishistorie. ,,Je had altijd een groep Argentijnen, Zweden, Fransen. Ze stoomden nooit alleen op, maar altijd in een groep van een aantal talenten. Zo moeten wij dat ook weer voor elkaar krijgen in Nederland. Kennis delen, elkaar beter maken.’’

Eltingh ging voortvarend van start als technisch directeur. Hij laafde zich aan kennis van anderen, specialisten en mengde dat met zijn eigen ervaringen als professioneel tennisser en ideeën. Ook vanuit zijn eigen kijk op sport en het leven.

Hoe belangrijk is mentale weerbaarheid bij tennissers?

,,Tennissen kunnen de meeste talenten wel. Het bijbrengen van tactiek en techniek zijn niet de moeilijkste facetten van ontwikkelingen. Maar het verschil kun je maken op fysiek en mentaal gebied. Dat moet ook vanuit de sporters zelf komen. De intrinsieke motivatie moet er zijn, dat benadrukken we nu enorm. Tennis is geen watjessport, je moet altijd, maar dan ook altijd scherp zijn. Je kunt niet verslappen.’’

Leg uit.

,,Regels zijn regels, afspraak is afspraak. Dat geldt in het normale leven ook. Als je je kinderen opvoedt, geef je ze regels mee. Dat doe ik ook. En aan die regels en afspraken moeten ze zich houden. De volgende keer zal een verkeerde beslissing niet meer worden gemaakt. Dat is een proces waar ik heel kort opzit. Het zal niet in één keer goed gaan, mensen mogen fouten maken. Maar dat mag niet continu zo blijven.’’

En om jouw visie te propageren, reis je alle internationale toernooien af?

,,Nee, absoluut niet. Ik richt me vooral op de Nederlandse toernooien, probeer met onze organisatie de talenten in kaart te brengen. Dat hebben we te lang niet gedaan. We lieten de talenten te vaak alleen naar ons komen, maar zagen daarbij veel potentiële toppers over het hoofd. Daarom gaan we nu naar de tennisscholen toe. Houden open dagen voor talenten, proberen zelf gade te slaan wat er rondloopt. Ik moet als technisch directeur weten wat er speelt. En dat is in Nederland. Ik heb de afspraak met de bond dat ik zelf nog een paar toernooien mag bezoeken. Ik wil Wimbledon en de Australiën Open niet missen. En de Tennis Classics, die ik ooit begon met Paul Haarhuis. Maar daar moet ik nu gewoon snipperdagen voor inleveren, haha.’’

En met volle toewijding.

,,Kijk, ik ben geen topsporter meer. Die tijd heb ik gehad. Nu probeer ik top te zijn in wat ik nu doe. Als bestuurder van de tennisbond probeer ik alles te doen wat binnen mijn mogelijkheid ligt om de beste versie van de KNLTB te creëren. Dat levert aan de ene kant veel begrip op, maar soms moet je ook moeilijke keuzes maken. Niet iedereen zal leuk vinden wat we doen.’’

Jij bent technisch directeur, jouw voorganger directeur sportief. Wat is het verschil?

,,Mijn voorgangers hadden de titel directeur sportief, maar ik wilde per se in het bestuur van de bond als technisch directeur. Dat maakt de lijnen korter. Simpelweg omdat ik vind dat beslissingen sneller moeten worden kunnen doorgevoerd. Ik moet een mandaat hebben om zaken te kunnen veranderen, of in elk geval met een paar gesprekken het verschil kunnen maken. Niet dat het vervolgproces enorm lang gaat duren. Daar kunnen we stappen maken. Op verschillende niveaus en bij verschillende leeftijdsgroepen willen we reuzenstappen maken, daar hebben we het beleidsplan ‘Five Steps to the Top’ voor opgesteld. Maar we zijn ook met een professionalisering bezig. Mensen binnen de tennissport zijn vooral praktijkmensen, daar zijn ze goed in. Maar verslag leggen van vorderingen, gesprekken met ouders, trainers en sporters zelf hing er maar een beetje bij. Reisverslagen, wedstrijdgegevens ontbraken vaak. Dat kan niet. Zeker niet als je talentontwikkeling in kaart wilt brengen. Wij als tennisbond faciliteren veel en willen alle kennis die opdoen kunnen delen. Daar hebben we die rapporten voor nodig.’’

Wat is er al gebeurd onder jouw bewind?

,,We zijn vaker nee gaan verkopen. Nee op vragen tot uitzonderingsposities, de regels worden aangetrokken. Die gelden voor iedereen. Ik ben het Meerjarige Opleiding Tennis (MOT) dat Jan Siemerink al opzette, verder gaan uitwerken. De basis lag er al. Nu leggen we de liniaal van topsport langs de sporters. Die pakten eerder maar wat ze wilden bij de bond. Nu zijn er vaste programma’s. Het is dan ook take it or leave it. We omarmen de mensen die dit met ons willen doen.’’

,,Het gaat allemaal om dankbaarheid, om respect. Vergelijk het met een gezin. Daar zijn ook duidelijke regels, je weet snel wat de kaders zijn waar tussen je kunt bewegen. Zo moet het ook in de topsportontwikkeling. Dat zie je met mannen als Nadal, Federer, Del Potro. Die dragen die dankbaarheid uit, laten zien dat alles wat ze hebben in hun leven te danken hebben aan het tennis. Nemen het ook altijd serieus. Dat zie je aan de warming up van mannen als Novak Djokovic bijvoorbeeld. Zo professioneel. Hij verslapt nooit. Aan de andere kant heb je mannen als Nick Kyrgios, een held in de ogen van de jeugd. Maar dan meer door zijn recalcitrante gedrag. Talenten moeten begrijpen dat proftennisser zijn een manier van leven is. Je bent 44 weken per jaar aan het reizen, speelt minimaal 27 internationale toernooien per jaar. Maar je kunt daar tussen niet niets doen. Dat kan gewoon niet. Je moet altijd bezig zijn met beter worden. Dat heb ik in Nederland gemist de afgelopen jaren. Je moet willen. En dat moet uit jezelf komen, dat kan ik niet genoeg benadrukken. Je kunt talenten beïnvloeden. Ouders, trainer, de bond, maar de hamvraag blijft altijd ‘hoe graag wil je het zelf’. En dat is wel eens moeilijk in deze tijden, in een verzorgende cultuur. Die mentaliteit is moeilijk bij te brengen. Proftennisser zijn is een pittig leven, dat komt niet vanzelf.’’

Duidelijke regels, niet altijd ‘ja’ zeggen, ook dingen doen die je niet altijd leuk vindt, consequenties aanvaarden. Kortom harder worden?

,,Je kunt geen goede wedstrijden spelen als je je huiswerk niet hebt gedaan. Als je niet keihard getraind hebt. Je moet ook je grenzen opzoeken. Kies niet altijd de veilige weg, maar ga hoger spelen om meer weerstand te ondervinden. Eis alles van jezelf, op alle gebieden. Niet alleen op het tennis zelf. Maak je school af, haal je rijbewijs. Zorg dat je altijd iets hebt om op terug te vallen, zodat je niet te diep valt als het luikt onverhoopt een keer open gaat. Dan word je weerbaarder. Wees hard voor jezelf. Een tennisser speelt misschien vijf wedstrijden per jaar zonder pijntjes. Maar zolang het niet onverantwoord is, kun je best doorgaan.’’

Zoals jij het vroeger zelf deed als proftennisser. Is dat jouw blauwdruk?

,,Nee, alsjeblieft niet. Dat kan ook niet, want dat werkt niet voor iedereen. Maar mijn inborst, mijn visie, hoe ik in het leven sta, dat neem ik wel mee. En dat staaf ik met de kennis van anderen. Ik verzamel meningen, feiten, cijfers. Ik sta voor alles open, maar loop niet weg voor beslissingen. Als ik iets wil aanpakken moet dat ook snel gaan. Daarom duurde mijn sollicitatie ook wat lang waarschijnlijk’’, zegt hij met een glimlach. ,,Niet zakelijk, hoor. Daar waren we zo uit. Maar inhoudelijk, wat ik wilde met de organisatie. Ik wil een verhaal vertellen. Het belangrijkste daarbij is dat we het samen moeten doen. Alleen zo komen we als Nederland terug. Met als eerste doel om over een paar jaar weer een rol te spelen in het internationale tennis. Eén op de 25 proftennissers moet Nederlands zijn.’’

En dat kan alleen worden bereikt door samen te werken?