Tennis zit bomvol powerlunges, jumpsquats en rotations: De ideale total body work-out

Samenvattingen De Vrij met Inter weer stap dichter bij titel, supertac­kle van De Ligt redt Juve

7 april Internazionale en Juventus hebben vanavond uitstekende zaken gedaan in hun inhaalduels in de Serie A. Koploper Inter won in San Siro met 2-1 van Sassuolo, terwijl Juventus in Turijn met dezelfde cijfers won van Napoli.