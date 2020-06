Tennisagenda: van Kiki's online toernooizege tot de op-hoop-van-zegen-kalender

Dit verhaal is onderdeel van onze tennisspecial in samenwerking met de KNLTB. Deze bijlage vind je bij de krant van 15 juni 2020 of lees je hier online. Ze won vorig jaar het WTA-toernooi van Madrid en eind april slaagde Kiki Bertens er zowaar in om haar titel te verdedigen. Niet op het Spaanse gravel ditmaal, maar vanuit huis, op de PlayStation; het echte toernooi was vervangen door een virtueel tennisevenement.

Bertens had flink geoefend op de spelcomputer die de organisatie haar had toegestuurd. ,,Als ik iets doe, wat het ook is, wil ik het goed doen”, zei ze na haar overwinning. ,,Het is mijn eer te na om er dan in de eerste ronde uit te vliegen. Ik heb nog nooit zo relaxed een toernooi gewonnen.”

Volledig scherm Kiki Bertens speelt virtueel tennis tijdens het Mutua Madrid Open. © Mutua Madrid Open

Samen met collega-tennisprof Matwé Middelkoop verblijdde Bertens in april het Amphia-ziekenhuis in Breda met dozen vol tenniskleding en -schoeisel, te gebruiken door patiënten die revalideren na te zijn hersteld van corona. Ze doneerde onder meer speciale schoenen, voor haar op maat gemaakt en met haar naam erop.

En ze werkte, in haar rol als ambassadeur van de Nederlandse tennisbond KNLTB, mee aan een boek, Tennis met Kiki. Hierin laat ze zien wat er allemaal bij tennis komt kijken, hoe je trainingen aanpakt en wedstrijden voorbereidt. Tennis met Kiki verschijnt deze maand.

Volledig scherm Tennis met Kiki. © Karakter Uitgevers

Wereldranglijst

Ruim drie maanden is Bertens nu de nummer 7 van de wereld op de ranglijst van de Women’s Tennis Association (WTA). Sinds 9 maart heeft ze 4335 punten, er komt niets bij en er gaat niets af. De WTA heeft namelijk, evenals de Association of Tennis Professionals (ATP) bij de mannen, de wereldranglijsten bevroren.

Logisch, er zijn geen toernooien. In het tennis bieden resultaten uit het verleden normaliter een jaar lang garanties voor de toekomst. De punten die je verdient blijven 52 weken geldig. Doe je het goed in de grand slams, de belangrijkste toernooien van het seizoen, dan mag je die punten een heel jaar houden en stijg je dus flink. Tegelijkertijd is daar een risico aan verbonden: vlieg je het seizoen daarop al vroeg uit het toernooi, dan raak je heel veel punten kwijt.

Elke maandag publiceren de ATP en de WTA geactualiseerde wereldranglijsten. De meeste punten zijn te verdienen in de grand slams (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en US Open). Bij de mannen krijgt een grandslamwinnaar 2000 punten, de verliezend finalist 1200 en een plek in de halve finale levert 720 punten op. Winst in een ander ATP-toernooi kan goed zijn voor 1000, 500 of 250 punten, afhankelijk van de sterkte van het evenement. Novak Djokovic, de huidige nummer 1 van de wereld, heeft op dit moment ruim 10.000 punten.

Ook bij de vrouwen levert een grandslamzege 2000 punten op. In de WTA Premier-toernooien zijn eveneens veel punten te vergaren. Zo kreeg Kiki Bertens voor haar eindzege in Sint-Petersburg in februari van dit jaar 470 punten. Omdat ze daar ook in 2019 al had gewonnen, kon ze geen extra punten verdienen voor de WTA Ranking. Wel behield ze de volle buit en bleef ze stevig in de top 10 van de wereld staan, waar anderen punten kwijtraakten.

Wie aan het einde van het seizoen in de top 8 van de ATP Ranking staat, plaatst zich normaliter voor de ATP Finals in Londen. Bij de vrouwen wordt een apart klassement bijgehouden dat alleen loopt over het seizoen 2020, de Race To Shenzhen. De acht beste speelsters van het jaar kwalificeren zich voor de WTA Finals in China. Als deze eindtoernooien dit jaar doorgang kunnen vinden, tenminste.

Op-hoop-van-zegen-kalender

De coronacrisis heeft de tenniskalender voor dit jaar volledig in de war geschopt. Alle toernooien van de tennisbonden ATP, WTA en ITF zijn in ieder geval tot en met 31 juli geannuleerd. Deze maand wordt bekend wat er met de rest van het seizoen gebeurt. Voorlopig staat er nog geen streep door de US Open en Roland Garros. Over Wimbledon is wel al duidelijkheid: dat grandslamtoernooi gaat deze zomer sowieso niet door.

De volgende evenementen staan nog op de tenniskalender in Nederland en daarbuiten, maar het is dus hoogst onzeker of ze daadwerkelijk kunnen doorgaan:

10-16 augustus: ITF World Tennis Tour (Oldenzaal)

17-23 augustus: ITF World Tennis Tour (Velp)

31 augustus-13 september: US Open (New York)

18-20 september: Davis Cup, Uruguay-Nederland (Montevideo)

20 september-4 oktober: Roland Garros (Parijs)

Volledig scherm Rafael Nadal won in 2019 Roland Garros, de grand slam die nog voor september en oktober gepland staat. © AP

november Fed Cup, Nederland-China (exacte datum en locatie nog niet bekend)

1-8 november WTA Finals (Shenzhen)

15-22 november ATP Finals (Londen)

23-29 november Davis Cup Finals (Madrid)



Kijk voor actuele informatie op de website van deze krant en op tennis.nl, het platform van de KNLTB.