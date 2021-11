Tennisbond blijft zeer bezorgd over Peng: ‘Haar antwoorden worden beïnvloed door anderen’

VIDEO GA Eagles doet flinke jas uit voor duel met Willem II, zeven vaste krachten aan zijlijn: ‘Vervangers moeten kans grijpen’

Nee, de rillingen lopen Kees van Wonderen nog niet over de rug. Maar de trainer van Go Ahead Eagles deed met zijn selectie een flinke jas uit de afgelopen weken. Zonder zeven (potentiële) basisspelers stapt de Deventer ploeg in de bus op weg naar het duel van zaterdagavond met het al even geplaagde Willem II.

26 november