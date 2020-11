Tenniscoach Wessels weg bij KNLTB en keert terug naar Dubai

Pirelli-baas test positief bij GP van Turkije

16:08 Op de racedag van de Grote Prijs van Turkije in de Formule 1 heeft Pirelli-baas Mario Isola positief getest op het coronavirus. Isola vertoont geen symptomen van Covid-19, maar is uit voorzorg wel in isolatie gegaan. Iedereen waarmee hij de afgelopen dagen nauw contact heeft gehad, is opnieuw getest.