Tenniscommentator Sluiter: ‘Zal nu niet vloeken op Kiki’

Australian OpenAls debuterend tenniscommentator zal Raemon Sluiter vanaf maandag bij de Australian Open wellicht ook partijen van zijn voormalig pupil Kiki Bertens verslaan. ,,Het zal even apart zijn, maar ik was altijd al kritisch op haar. Als ze er slecht bij staat, staat ze er slecht bij.”

Door Rik Spekenbrink

Vorige week vrijdag ging de wekker van Raemon Sluiter om iets over half 6. In Brisbane speelde Kiki Bertens in de kwartfinale tegen Naomi Osaka. ,,Dan ben ik toch benieuwd hoe zo’n partij gaat lopen.” De Rotterdamse coach en oud-prof is, zoals hij dat omschrijft, ‘lijp van tennis’. Vanaf maandag is hij dagelijks te horen bij Eurosport, als co-commentator bij de Australian Open.

Quote Ik kan ook gerust de laptop open klappen als Tallon Griekspoor ergens een interessan­te wedstrijd speelt. Raemon Sluiter Hoeveel partijen zie jij op een dag?

Sluiter: ,,As we speak staat Vekic tegen Jastremska aan. Het wisselt. In mijn vaste televisieschema staan De Wereld Draait Door en één van de talkshows in de late avond. Als er tussendoor niets is, gaat ‘ie op tennis. Wie er spelen maakt me dan niet uit, al weet je dat bij een Gaël Monfils of Nick Kyrgios altijd wat gebeurt. Soms zijn het ook herhalingen. Ik kan ook gerust de laptop open klappen als Tallon Griekspoor ergens een interessante wedstrijd speelt. Ik kijk niet met een blocnote naast me, het is voor driekwart liefhebberij.”

Waar let je op als je tennis kijkt?

,,Het mooie van de sport is de dynamiek van een partij. Waar gaat het fout, wat verandert er op welk moment? Met de ervaring die ik als speler en coach heb, hoop ik dat ik op dat vlak wat kan toevoegen als co-commentator. Wat zou je nu doen als je speler A bent? En hoe moet speler B dan reageren? Het is alleen nog wel de vraag of de mensen dat leuk vinden.”

Wie vind jij een goede tenniscommentator?

,,Niet omdat ik nu naast ze ga zitten, maar Abe Kuijl en Kristie Boogert zijn ieder op hun eigen manier erg prettig. Van Abe vind ik het leuk dat hij geen waanzinnige tennisachtergrond heeft, maar de feiten altijd op orde heeft, het spel heel behoorlijk ziet en dat je de passie voor de sport voelt. Ik wil ook mijn oud-collega John van Lottum noemen. Het is echt knap hoe hij interessante informatie vertelt, zonder te vervallen in de typische proftennistaal van een oud-speler. Het zal even zoeken zijn naar de juist dynamiek als ik bijvoorbeeld naast Kristie zit, die zelf ook hartstikke veel weet.”

Doe je ook partijen van Kiki Bertens?

,,Ja, misschien, het hangt af van hoe laat zij speelt. Het was een kleine overweging of ik dat wilde. Maar eigenlijk is het niet anders dan toen ik haar coach was, of die laatste twee maanden van het afgelopen jaar dat ik haar partijen thuis op tv zag. Ik keek en kijk puur analytisch naar haar en dat zal zo blijven. Wat kan beter? Hoe staat ze erbij? Als dat slecht is, is het slecht. Volgens mij ben ik altijd redelijk open geweest, ook in de media, over haar spel. Het zou kunnen dat ik op een bepaald moment iets te veel weet, maar het meeste is al lang geen geheim meer. Ik verwacht geen problemen, maar ik zal nu het vloeken achterwege laten als ze bepaald gedrag vertoont.”

Wat gaat de toekomst voor jou verder brengen?

,,Ik zit nog in de rust- en oriëntatiefase. Ook wat dat betreft worden komende weken interessant. Word ik er blij van om iedere dag naar Hilversum te rijden en commentaar te geven? Ik ga in februari ook wat dingen doen bij het ABN Amro-toernooi. Ik ben benieuwd hoe dat gaat bevallen, en ook of de hunkering naar de tour zo groot wordt dat ik daar weer voor open sta.”