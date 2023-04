Tennisser Gijs Brouwer voor het eerst naar halve finale ATP-toernooi

Terugkeer naar eredivisie gloort voor PEC Zwol­le-cap­tain Bram van Polen: ‘Ik ga mijn kop eraf zuipen’

Met PEC Zwolle, dat vanavond bij winst in Eindhoven kan promoveren, keert ook kleurrijk clubicoon Bram van Polen (37) terug in de eredivisie. Over ‘boomer’ zijn, de louterende werking van de Keuken Kampioen Divisie en spraakmakende tv-optredens. ,,Ik vind het niet erg om mezelf af te maken.”