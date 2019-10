Tennisser Zverev kan titel Finals verdedigen

Zverev profiteerde van de nederlaag van de Italiaan Matteo Berrettini tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga in de tweede ronde van het masterstoernooi in Parijs. Berrettini was een van zijn grootste concurrenten in de race voor de laatste twee startbewijzen van het slottoernooi van de ATP in Londen (10-17 november).