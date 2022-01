Tennissers gaan tot half 3 's nachts door op Australian Open: ‘Hoe ik me voel? Ik ben kapot’

Het duurde voor Mannarino en Karatsev al lang voor ze eindelijk de baan op konden in de Margaret Court Arena in Melbourne. Eerst moest het duo wachten op Amanda Anisimova en Naomi Osaka, die 2 uur en 18 minuten nodig hadden om tot een winnaar te komen.



Mannarino stuit in de vierde ronde op de Spaanse topspeler Rafael Nadal, die eerder vandaag Karen Khachanov versloeg na bijna drie uur spelen. Voor Karatsev zit er dit jaar geen heldenrol in. De Rus was vorig jaar de grote sensatie en wist als qualifier door te dringen tot de halve finales. Daarin was de latere winnaar Novak Djokovic te sterk.



De ervaren Fransman werd na zijn zege gevraagd hoe hij zich voelde. ,,Eerlijk? Niet echt goed om eerlijk te zijn. Ik ben gesloopt. Ik was zo gefocust op mijn toernooi dat ik niet eens dacht aan hoe moe ik was. Ik wilde gewoon punten scoren en winnen. Het publiek was top, al kan ik me voorstellen dat er wel mensen waren die al aan het dromen waren.”